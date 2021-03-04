834 إصابة جديدة و31 وفاة بكورونا في بوليفيا

سجلت السلطات الصحية في بوليفيا 834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 251 ألفا و391 حالة.وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس-بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة لفيروس في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفا و734 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 حالة وفاة جديدة.يشار إلى بوليفيا كانت قد أعلنت في يناير الماضي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى العاصمة "لاباز"، وذلك في إطار حملة التحصين ضد العدوى من فيروس كورونا.