رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:47 ص
مهراجا هندي
مهراجا هندي
دعاء عبد المقصود
طباعة
تعرض قناة "dmc" ومنصة "WATCH iT"، مسرحية "مهراجا هندي" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، إنتاج شركة "سينرجي" وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما، أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا
مسرحية «مهراجا هندي» من «اللوكاندة» على DMC غدا

موضوعات متعلقة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بعد 5 دقائق من بدء الامتحان.. تسريب «ألماني تانية ثانوي» (صور)

الصور

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى