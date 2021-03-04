سيدات قرية «بهيج» بالإسكندرية: لولا تدخل السيسي ما كانت «حياة كريمة»

أشادت جمالات هنداوي حنفي، 41 سنة، مقيمة في عزبة الصفيح بمنطقة بهيج غرب الإسكندرية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في تنمية القرى وخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ومدها بالخدمات الأساسية مع تأثيث المنازل وإدخال المرافق الاسيسة إليها.وقالت هنداوي لـ"الدستور": "أشكر الرئيس الذي يشعر دائما بالمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، ويقدر احتياجات كل فرد في مختلف أماكن الجمهورية، ولولا تدخله ما كانت مبادرة حياة كريمة، ونتمنى أن الحكومة تنفيذ وتطبيق قراراته وتكليفاته بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتوفير لهم معيشه بسيطة وحياة أجمل".وأضافت السيدة، أنها تعيش مع زوجها الذي يعمل باليومية و6 أطفال، وكانت من ضمن مبادرة الرئيس تكافل وكرامة وفوجئت بحذف اسمها، مشيرة إلى أنها تريد عودة المبلغ الذي كانت تصرفه كل شهر، وهو 540 جنيه، لسد احتياجاتها من ملبس للأطفال وعلاج.وتتمنى أم 6 أطفال حل مشكلة سقف منزلهم بتغير "الخشبي" الذي يسرب مياه الأمطار، مع تركيب الصرف الصحي، لعدم وجودها بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى تهيئة الطرق والشوارع بالمنطقة وجعلها في أحسن حال.هدى السيد، 55 سنة، ربه منزل، تقول: "أنا عندي ابن واحد وزوجي يعمل على باب الله، يوم نأكل ويوم لا بسبب قلة الشغل، والمنزل مكون من غرفتين بسقف خشبي يسرب مياه الأمطار، ما أدى لتآكل المنزل وظهور بعض الطحالب عليه، حاولنا توفير بعض الأموال لصب سقف المنزل للوقاية من البرد ومياة الأمطار لكن اتضح أن التكلفة كبيرة جدا وصعبة في ظل ظروف الحياة"، مناشدة المسؤولين بسرعة التدخل وتفيذ مبادرة "حياة كريمة" لحماية منزلها من أمطار الشتاء الشديدة التي تتسبب في تأكل جدران المنزل ومن الممكن سقوطه.وشكرت هدى الرئيس السيسي على مبادرة "حياة كريمة"، وأنه أرسل المسؤولين لحصر المنازل التي تستحق التجديد والتطوير وإدراج أسمائنا بالمبادرة لتنفيذ أعمال الترميم وصب الأسقف وما تحتاجه تلك المنازل، بالإضافة إلى تطوير القرية وإنشاء الخدمات والمرافق العامة التي تجعل أهلها في "حياة كريمة".