فرنسا: إعطاء 4.84 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 4.84 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة، إلى أن معدل التطعيم في البلاد بلغ 123 ألفا و529 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.2 عام لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 3.87 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 87 ألفا و695.