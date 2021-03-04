491 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الخميس، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 173 ألفًا و307 إصابات.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 179 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 164 ألفًا و85 متعافيًا.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و208 حالات وفاة بينهم 820 مريضًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.