الالتزام بالمواعيد.. «الري» تُسابق الزمن لترشيد استهلاك المياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري؛ وذلك لاستعراض ومناقشة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية الحالية ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلًا من التقليدى بالغمر؛ لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.وأكد الري، خلال الاجتماع، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، وضرورة استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الإنهاء في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ لإنجاز المشروع لما له من مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.وأوضح أنه جارٍ حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيدًا لتأهيلها هى الأخرى، وذلك لتطوير ورفع كفاءة شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، وتحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بجانب التوسع في مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلًا من الري التقليدى بالغمر والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ وحصر الزمامات المحولة له مما يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بمعرفة متخذي القرار، وذلك لتحقيق ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.