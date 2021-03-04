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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1154 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا في بلغاريا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و183 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 22 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و413 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 33 ألفا و770 منهم 5 آلاف و93 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 425 في وحدات العناية المركزة.

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