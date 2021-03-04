سفارة أمريكا بكابول: نريد تسريع عملية السلام في أفغانستان

قالت السفارة الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تسريع عملية السلام في أفغانستان من خلال التركيز على الدبلوماسية وحشد دعم دولي أوسع نطاقا.وأضافت السفارة في بيان أن المبعوث الأمريكي زالماي خليل زاد، ناقش عدة خيارات من أجل دفع عملية السلام مع القادة الأفغان خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام لكابول.ووفقا لتقارير إعلامية محلية، اقترح خليل زاد عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان، تقوم خلاله الأمم المتحدة بدور مهم.وتعد هذه أول زيارة يقوم بها خليل زاد لكابول في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.