طلاب «تانية ثانوي» والتعليم الفني يواصلون امتحاناتهم بالوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوي الفني، بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأشار إلى أنه تقدم لأداء الامتحانات نحو ٢٤٢٨ طالبا وطالبة، أمام ١٣ لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم وإرتداء الجميع للكمامة فضلا عن التباعد والمسافات.وفى سياق آخر يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة، آداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى اليوم الخميس، الإمتحانات طلاب الصف الثانى الاعدادى وطلاب الصف الثانى الثانوى للصم وضعاف السمع، والصف الثانى الثانوى طلاب الدمج وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.