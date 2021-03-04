279 إصابة جددية بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، أنه تم تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الخميس، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة إلى 112 ألفا و624 حالة، مشيرة إلى أن 51 شخصا يرقدون في حالات حرجة في الوقت الحالي جراء الإصابة بالفيروس.