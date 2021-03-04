جامعة أسوان تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار تدريب الطلاب والعمل على صقل مواهبهم وربطهم بسوق العمل واحتياجاته، أطلق المركز الجامعي للتطوير المهنى أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021، بالتعاون مع رؤساء تسع جامعات أخرى.وأضاف غلاب أن ستتيح هذه المنصة الجديدة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام كما ستوفر هذه المنصة للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية لإجراء المقابلات الشخصية فضلا عن حضور العديد من الفعاليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهنى.وتابع أنه سوف تطلق المنصة أولى فعالياتها تحت عنوان "الملتقى الافتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 ويعد هذا الملتقى الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الاول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذه المبادرة التي تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والتي بلغ عددها حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية والتي أنشئت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية إطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف في إطار السعي الدائم لخدمة الطلاب والخريجين.الجدير بالذكر أن تعد هذه منصة للتوظيف الافتراضي منصة ثلاثية الأبعاد ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر والواقعي، والمنصة تتيح فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.