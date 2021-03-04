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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:26 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وسط أجواء احترازية مشددة، بدأ طلاب الصف الثاني الثانوية في التوافد على مقرات اللجان لامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع.

وقال الطالب علاء سيد، إن نظام الامتحان عن طريق التابلت أفضل كثيرا من الطرق التقليدية "الورقية"، لتوفيره الوقت والمجهود، كما أن الطالب يحصل على درجته كاملة دون وجود أي خطأ.

وأضاف علاء: "رغم مميزات نظام التابلت إلا أننا نتمنى أن نمتحن الشهادة الثانوية -الصف الثالث- بالنظام القديم، لخفض نسب المشاكل التي تواجهنا أثناء الامتحانات من ضعف الإنترنت وخروج البرنامج من دورة الامتحان وصعوبة الدخول في بعض الأوقات".

وقال محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوي هذا العام بلغ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على التأكيد على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة
طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

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