اليابان تمدد الطوارئ المتعلقة بكورونا في منطقة طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إنه من المرجح تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو والمقاطعات المجاورة لها لمدة أسبوعين آخرين، في الوقت الذي تسعى فيه المناطق جاهدة للسيطرة على الإصابات.وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أمام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ إن اليابان "بحاجة إلى تمديد التدابير نحو أسبوعين لحماية حياة الناس وسبل عيشهم".وأعلن سوجا حالة الطوارئ في 11 مقاطعة في أوائل يناير وسط ارتفاع أعداد حالات كورونا مجددا، وتم إنهاء الطوارئ في مقاطعة توتشيجي قبل شهر وفي ست مقاطعات أخرى، من بينها كيوتو وأوساكا، يوم الأحد الماضي.