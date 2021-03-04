مقتل طبيبة في انفجار عبوة ناسفة بإقليم ننجارهار الأفغاني

أعلن مكتب حاكم إقليم ننجارهار الأفغاني مقتل طبيبة في انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بعربة صغيرة كانت تستقلها الضحية صباح اليوم الخميسوذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الشرطة الأفغانية فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته، وتحديد الدافع وراء ارتكابه.ويأتي الحادث بعد يومين من مقتل ثلاث موظفات في شبكة تلفزيونية محلية في مدينة جلال آباد في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولونوقد دعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى العمل على وضع حد لعمليات القتل المستهدف في البلاد.