معهد أمريكي يدعو إدارة بايدن بعدم الانخداع بخطة عمل أردوغان لحقوق الإنسان

كشف "معهد الدفاع عن الديمقراطية" الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشعر بالقلق والخوف بعد دعوات الكونجرس لمحاسبته على سجله السييء لملف حقوق الإنسان، مطالبا إدارة الرئيس جو بايدن بألا "تنخدع" بوعود أنقرة لتحسين الوضع الحقوقي والسعي لاتخاذ إجراءات ملموسة لدعم انتقادها لنظام أردوغان، فضلا عن فرض العقوبات لمعاقبه منتهكي حقوق الإنسان داخل تركيا.وذكر المعهد إلى أن أردوغان "يبدو قلقا" بشأن المطالب المتزايدة بين الحزبين في واشنطن لمحاسبته على انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بعد يوم واحد من نشر رسالة مجلس النواب قام الرئيس التركي بالإعلان عن ما يسمى بـ"خطة عمل لحقوق الإنسان" واعدًا بمجموعة من المبادرات الإصلاحية في هذا المجال.ووصف المعهد الأمريكي خطة عمل أردوغان لحقوق الإنسان بـ"المسرحية" لأنه على أرض الواقع تظهر العديد من التقارير أن الحكومة التركية لا تزال مستمرة فى انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لا سيما بعد أن جرّدت مؤخرًا 21 نائبًا مواليًا للأكراد من الحصانة البرلمانية.كما يظهر تقرير "فريدم هاوس" الذي صدر في فبراير الماضي أن أنقرة هي أكبر مرتكب لعمليات الترحيل السري والقمع العابر للحدود في العالم.ولفت تقرير المعهد أيضا إلى إنه في الشهر الماضي سارعت محكمة الاستئناف العليا في تركيا إلى التعجيل بالحكم بالسجن على عمر فاروق أوغلو، النائب المعارض والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، لمجرد مشاركته تقريرًا إخباريًّا على "تويتر" قبل خمس سنوات.وتابع أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد دعت في 10 فبراير أنقرة إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحتجز في تركيا، وإسقاط التهم "التي لا أساس لها" ضد المسؤول السابق بوزارة الخارجية هنري باركي "بطريقة عادلة وشفافة وسريعة".وأصدر 170 من النواب الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة يوم الاثنين الماضي، يحثون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن على معالجة "انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة التي حدثت في عهد أردوغان"، مما يدل على موقف الكونجرس بحزبيه الرئيسيين بدعم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة في تركيا.ونوه المعهد إلى أن هذه الرسالة تأتي في أعقاب مبادرات سابقة من الحزبين لمحاسبة أردوغان على مواقف أنقرة العدائية، ففي الشهر الماضي، وجه 54 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي دعوة لحث بايدن على مواجهة أردوغان بسبب التراجع الديمقراطي والسلوك العدائي لأنقرة.َواعتبر المعهد ضغط إدارة بايدن على أردوغان "تغييرًا إيجابيًا"، مشيرا إلى أنه في ظل الإدارة السابقة ساعدت علاقة الرئيس ترمب المحيرة مع أردوغان في حمايته من الانتقادات، لا سيما في ما يتعلق بانتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان.وأضاف أن رسالة مجلس النواب حثت بلينكن على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا ثلاثة عمال في القنصليات الأمريكية بتركيا مستهدفين "بتهم جنائية مشكوك فيها"، منوها أن بلينكن لفت خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته إلى استعداده لمحاسبة أردوغان.ولفت المعهد في نهاية تقريره، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت مؤخرًا عن نظام عقوبات جديد، هو سلطة جديدة لتقييد التأشيرات، تستهدف الأفراد الذين ينخرطون في أنشطة خارج الحدود لمكافحة المعارضة نيابة عن حكومة أجنبية. وهو "أداة مفيدة قد يتم استخدامها ضد تركيا"، بحسب التقرير.