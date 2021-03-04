تراجع أرباح «تاليس» الفرنسية للصناعات الجوية والعسكرية

أعلنت شركة الصناعات الجوية والعسكرية الفرنسية «تاليس»، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 56.9 % سنويًا إلى 483 مليون يورو، مقابل 1.12 مليار يورو في العام السابق عليه.وبلغ صافي الأرباح المعدلة للشركة في العام المالي الماضي 937 مليون يورو، مقابل 1.41 مليار يورو في العام السابق.كما تراجعت مبيعات الشركة الفرنسية خلال العام الماضي بنسبة 7.7% أو بنسبة 10.4%، مع استبعاد البنود المتغيرة إلى 17 مليار يورو.وبلغت القيمة الإجمالية للطلبيات التي تلقتها الشركة بنهاية العام المالي الماضي 18.5 مليار يورو، بتراجع نسبته 3% أو 6% بعد استبعاد البنود المتغيرة.