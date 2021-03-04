«كسر بالحوض» تحول لكورونا على فيسبوك.. حقيقة وفاة طالب بجامعة دمياط

نفت جامعة دمياط واتحاد طلابها، ما تداولته عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مقطع فيديو يظهر فيه نقل طالب إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف أمام بوابات الجامعة، متبوعا بترديد أنباء عن وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأكد اتحاد طلاب الجامعة، في بيان، أن الطالب يدعى محمد ناجح جابر العجمي، في كلية الهندسة، وتعرض لكسر في الحوض قبل الامتحان في حادث بالمعرض الخاص بهم، مؤكدا أن الطالب يؤدي الامتحان بشكل طبيعي داخل الجامعه في لجنة خاصة، مناشدا طلاب الجامعة بشكل عام، عدم الانزلاق وراء هذه الشائعات التي يراد منها التشويش علي الامتحانات والمجهود المبذول من قبل العاملين بالجامعة.ومن جهتها، أيدت جامعة دمياط بيان اتحاد الطلاب، مناشدة كافة الطلاب بعدم مشاركة أية اخبار قبل التأكد من حقيقتها، لعدم نشر الذعر، ومؤكدة أن الدكتور سيد دعدور، رئيسها، يتابع سير الامتحانات بشكل مباشر ومستمر للتعامل مع أية أزمات قد تحدث.