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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تنشر صورا عالية الدقة للمريخ

الخميس 04/مارس/2021 - 09:12 ص
المريخ
المريخ
أ ش أ
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نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الخميس ثلاث صور عالية الدقة للمريخ التقطها المسبار "تيانون-1" الصيني.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن الصور تشمل صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة واحدة، وأنه تم التقاط الصورتين البانكروماتيتين بواسطة كاميرا "تيانون-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، بدقة حوالي 70 سنتيمترا.

وأوضحت أنه تظهر في الصور الثلاث بوضوح التضاريس المريخية، مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية، فيما تشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم في الصور يبلغ حوالي 620 مترا.

وأضافت الهيئة أن الصورة الملونة هي لمنطقة القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتي التقطتها الكاميرا متوسطة الدقة، وهي نوع من الكاميرات قادرة على كل من التعريض التلقائي والتعريض للضوء بالتحكم عن بعد، ما يمكنها من رسم الخرائط لصور الاستشعار عن بعد لكوكب المريخ بأكمله ومسح تضاريس الكوكب.

وأطلقت الصين المسبار "تيانون-1" يوم 23 يوليو 2020. ودخلت المركبة الفضائية، التي تتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة، مدار الوقوف حول المريخ بعد إجراء مناورة مدارية يوم 24 فبراير الماضي، حيث يجري المسبار مسوحات علمية منذ 26 فبراير.

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