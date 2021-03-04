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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد» إلاماراتية: العمل الجماعي العربي ضروري لمواجهة التحديات

الخميس 04/مارس/2021 - 09:12 ص
صحيفة الاتحاد الإماراتية
صحيفة "الاتحاد" الإماراتية
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أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات وحل الأزمات التي تواجه المنطقة العربية نتيجة التدخلات الأجنبية في شؤون دولها والذي يتطلب زيادة التعاون والعمل المشترك لتحقيق طموحات شعوبها في البناء والتنمية، منوهة إلى تأكيد دولة الإمارات أمام مجلس وزراء الخارجية العرب موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

وتحت عنوان "مواجهة التدخلات" أكدت الصحيفة -في افتتاحيتها- أنه لابد من العمل الجماعي لمواجهة التحديات، وحل الأزمات، التي تواجه المنطقة العربية، نتيجة التدخلات الأجنبية المستمرة في شؤون دولها الداخلية، بما يهدد سيادتها، وأمنها، واستقرارها، لافتة إلى أن المطلوب عقلانية، وحكمة، وتغليب للدبلوماسية، وزيادة التعاون، والتنسيق، والعمل المشترك، لتحقيق طموحات الشعوب العربية في البناء والتنمية، ومواجهة الضغوط، والآثار السلبية لانتشار جائحة «كوفيد- 19» على جميع المستويات.

وذكرت أن الإمارات في كلمتها أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، أعادت التأكيد على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، ودعم الحلول السياسية في اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، انطلاقًا من ضرورة وقف التدخلات الأجنبية لاسيما الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأضافت على نهجها الدائم، رسالة الإمارات في كل مكان وتجمع، الدعوة إلى السلام، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش وتغليب لغة الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها يكفي المنطقة العربية ما عاشته من أهوال وأزمات، وحان الوقت للتفكير بصوت واحد في الكلمة والهدف قولًا وفعلًا، والتوصل إلى إجماع مفيد يفتح الطريق أمام الفرص الإيجابية وخطوات النظر إلى المستقبل بتفاؤل شعاره التعاون والتضامن، وإلا ستبقى الغلبة للتدخلات الخارجية بكل ما تحمله من سلبيات واستقطابات ونزاعات.

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