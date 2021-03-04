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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

30 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام بالبحيرة (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 09:11 ص
امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام بالبحيرة
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يؤدي 30322 طالبًا بالصف الثاني الثانوي العام والثاني الإعدادي في 110 مدراس على مستوى 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة، امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي 20202021.

ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي مواد التطبيقات الرياضية لطلاب شعبة العلمى، بينما يؤدى طلاب شعبة الأدبى مادة الجغرافية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20202021 والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه يتم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

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