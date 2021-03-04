الصين تُحدد سقف إنتاج سنوي من الفحم

أعلنت جمعية الفحم الوطنية الصينية، أن إنتاج الصين السنوي من الفحم لن يتجاوز 4.1 مليار طن بنهاية فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) بعد أنه قفز1.4% على أساس سنوي إلى 3.9 مليار طن في عام 2020.وذكرت الجمعية -في تقرير اليوم الخميس- أن عدد مناجم الفحم سينكمش إلى حوالي 4000 بحلول نهاية عام 2025 من حوالي 4700 في نهاية عام 2020، فيما سيتم تجهيز أكثر من 1000 منجم بتكنولوجيا التعدين الذكية.وأضافت الجمعية أنه سيتم تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ وسط جهود للقضاء على طاقة إنتاج الفحم المتخلفة في السنوات الخمس المقبلة، وسيتم إنشاء 10 شركات فحم عملاقة يبلغ حجم الإنتاج لكل منها 100 مليون طن.وأشارت الجمعية إلى أن قطاع الفحم كان يتعامل مع الطاقة المفرطة في السنوات الخمس الماضية، وأنه بحلول نهاية العام الماضي، تم إغلاق حوالي 5500 منجم فحم وإلغاء حوالي مليار طن من الطاقة الإنتاجية السنوية للفحم.ولفتت الجمعية إلى أن الصين أنشأت حوالي 1200 منجم فحم كبير وحديث، تزيد طاقة الإنتاج السنوية لكل منها عن 1.2 مليون طن، ما يسهم بنحو 80% من إجمالي إنتاج الفحم في البلاد.