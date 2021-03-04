رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إلى تعزيز جهود دفع العملية السياسية في جنوب السودان

الخميس 04/مارس/2021 - 09:10 ص
تشانج جيون
تشانج جيون
أ ش أ
طباعة
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إلى بذل جهود لدفع العملية السياسية في جنوب السودان.

وقال جيون -في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- "هناك حاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السياسية في جنوب السودان، وإن وقف إطلاق النار قائم بشكل عام من فترة، كما أن تنفيذ الاتفاقية المعاد تنشيطها حقق تقدما إيجابيا في القضايا الرئيسية، مثل تشكيل الحكومة وتعيين المحافظين، وإن الصين ترحب بهذا التطور".

وأضاف جيون أن الصين تشجع جميع الأطراف في جنوب السودان على تعزيز المكاسب القائمة، والمضي قدما في المهام الرئيسية للترتيبات الأمنية، وإعادة تشكيل البرلمان، والاستعداد للانتخابات العامة، والاستمرار في مسار تنفيذ اتفاقية السلام وحل الخلافات المحتملة بالوسائل السلمية.

وتابع جيون "ندعو الفصائل المسلحة التي لم تنضم بعد إلى الانضمام للاتفاقية في أسرع وقت ممكن" مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقية يواجه صعوبات عملية مثل نقص التمويل ونأمل أن يقدم المجتمع الدولي استجابة سريعة بالمساعدة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية مثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ودول مثل السودان، مع استجابة المجتمع الدولي لمبادرة الاتحاد الأفريقي ورفع العقوبات المفروضة على جنوب السودان في أسرع وقت ممكن.

وأشار جيون إلى أن النزاعات الطائفية والعرقية لا تزال تشكل تهديدا أمنيا لشعب جنوب السودان، وتتطلب مجموعة من الاستجابات مثل المنع والوساطة والمصالحة والحماية، لافتا إلى أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، المعروفة باسم (يونميس) بذلت جهودا كبيرة لتحقيق هذه الغاية محرزة بعض النجاح، وإن حكومة جنوب السودان تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين، وأن الصين تدعم المجتمع الدولي في مواصلة تقديم المساعدة لبناء قدرات حكومة جنوب السودان في هذا الصدد.

وشدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تقديم الدعم لجنوب السودان في مكافحة كوفيد-19، وضمان وصول اللقاحات بشكل عادل في الوقت المناسب للمحتاجين والحد من انتشار الوباء، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لمساعدة جنوب السودان على مواجهة تحدياته.

موضوعات متعلقة

بعد 5 دقائق من بدء الامتحان.. تسريب «ألماني تانية ثانوي» (صور)

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى