الصين تدعو إلى تعزيز جهود دفع العملية السياسية في جنوب السودان

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إلى بذل جهود لدفع العملية السياسية في جنوب السودان.وقال جيون -في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- "هناك حاجة للحفاظ على الزخم الإيجابي للعملية السياسية في جنوب السودان، وإن وقف إطلاق النار قائم بشكل عام من فترة، كما أن تنفيذ الاتفاقية المعاد تنشيطها حقق تقدما إيجابيا في القضايا الرئيسية، مثل تشكيل الحكومة وتعيين المحافظين، وإن الصين ترحب بهذا التطور".وأضاف جيون أن الصين تشجع جميع الأطراف في جنوب السودان على تعزيز المكاسب القائمة، والمضي قدما في المهام الرئيسية للترتيبات الأمنية، وإعادة تشكيل البرلمان، والاستعداد للانتخابات العامة، والاستمرار في مسار تنفيذ اتفاقية السلام وحل الخلافات المحتملة بالوسائل السلمية.وتابع جيون "ندعو الفصائل المسلحة التي لم تنضم بعد إلى الانضمام للاتفاقية في أسرع وقت ممكن" مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقية يواجه صعوبات عملية مثل نقص التمويل ونأمل أن يقدم المجتمع الدولي استجابة سريعة بالمساعدة.كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية مثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ودول مثل السودان، مع استجابة المجتمع الدولي لمبادرة الاتحاد الأفريقي ورفع العقوبات المفروضة على جنوب السودان في أسرع وقت ممكن.وأشار جيون إلى أن النزاعات الطائفية والعرقية لا تزال تشكل تهديدا أمنيا لشعب جنوب السودان، وتتطلب مجموعة من الاستجابات مثل المنع والوساطة والمصالحة والحماية، لافتا إلى أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، المعروفة باسم (يونميس) بذلت جهودا كبيرة لتحقيق هذه الغاية محرزة بعض النجاح، وإن حكومة جنوب السودان تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين، وأن الصين تدعم المجتمع الدولي في مواصلة تقديم المساعدة لبناء قدرات حكومة جنوب السودان في هذا الصدد.وشدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تقديم الدعم لجنوب السودان في مكافحة كوفيد-19، وضمان وصول اللقاحات بشكل عادل في الوقت المناسب للمحتاجين والحد من انتشار الوباء، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لمساعدة جنوب السودان على مواجهة تحدياته.