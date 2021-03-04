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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الخميس 04/مارس/2021 - 09:09 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية ألفين و562 طنا من القمح متجهين إلى صوامع المنيا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و540 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107 آلاف و581 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و364 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 16 ألفا و558 طنا تضمنت (7300 طن يوريا و1500 طن رمل و3850 طن فوسفات و2820 طن زيت و629 طن خشب زان و60 طن ملح و399 طن كحول) فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و608 أطنان تضمنت (14991 طن ذرة و2674 طن خشب زان و586 طن حديد و7768 طن قمح و1589 طن صودا)

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