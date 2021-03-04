10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 10 آلاف و57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و374 ألفا و762 حالة.وذكر وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، "أنه في 4 مارس، سجلت أوكرانيا 10057 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 611 طفلا، و388 عاملا طبيا".وأضاف "أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و271 شخصًا إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتوفي 194 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 4 آلاف و837 شخصا".وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في أوكرانيا وصل إلى مليون و186 ألفا و873 متعافيًا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 26 ألفا و591 وفاة.وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة إيفانو-فرانكيفسك.