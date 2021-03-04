انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

انطلقت صباح اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس بدمياط.وتابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحان الإلكتروني بالمدارس؛ للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.وأشار وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة تسير بانتظام، مؤكدًا على تشكيل لجان للمرور والتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.