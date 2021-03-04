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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإخوان» سرطان ينخر بريطانيا.. تطرف ومؤامرات ومطالبات بحظرها

الخميس 04/مارس/2021 - 09:00 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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كشفت دراسة أجراها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن المملكة المتحدة البريطانية تسعى لمحاربة تنظيم الإخوان، كما اعتبر المركز الجماعة من أخطر المنظمات الإرهابية المتطرفة في بريطانيا.

ووفقا للمركز، فإن بريطانيا تعد واحدة من أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي يتمتع بداخلها الإسلامويين بقدر كبير للغاية من الاحتواء فيها، وتعد جماعة الإخوان هي الأبرز في ذلك، حيث تمتلك الجماعة عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية المنتشرة بين أرجاء المملكة لتحقيق أجندة الجماعة.

وصرحت وزيرة الداخلية بريتي باتل، بأن السلطات ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن البلاد، ولا يجب على الرأي العام التشكيك في ذلك، ومع ذلك لم تتجه السلطات نحو حظر أي جماعة أو مراجعة عمل الجمعيات كما فعلت فرنسا على سبيل المثال.

وحول جماعة الإخوان في بريطانيا، يقول النركز إنها تمتلك عدد كبير من الجمعيات الدينية والاجتماعية، أبرزها الرابطة الإسلامية (MAB)، والتي تقول عنها دراسة بعنوان (Understanding Islamism) لمركز (policy exchange) البريطاني، إنها تمثل مركزا للجماعة في المملكة المتحدة، وأن (MAB) استطاعت بناء شبكة كبرى لتنظيمات الإخوان في المنطقة.

ووفقا لمركز (policy exchange)، فإن" أنس التكريتي" أحد أعضاء الرابطة يعمل لخدمة أجندة الإخوان في بريطانيا واستطاع تأسيس مؤسسة قرطبة، والتي قال عنها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون إنها للعمل السياسي وليس الدعوى الإسلامية، وتستنكر الدراسة نفي التكريتي لعلاقته بالإخوان، إذ تشير أنشطته لسلوك موحد مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

كما سلطت الدراسة الخاصة بالمركز الأوروبي الضوء على بعض المنظمات المتطرفة الأخرى مثل حزب التحرير، وهو الحزب الذي تتخذ الحكومة البريطانية بعض الخطوات للتضييق عليه كتعليق تمويلات الحزب لمدارس دينية في البلاد.

ومن بين مراكز التطرف أيضا بعض المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها تركيا وإيران، مثل المركز الإسلامي في إنجلترا (ICE)، والمركز الإسلامي في مانشستر، ومؤسسة الإمام علي.

حظر جماعة الإخوان

وكشفت الدراسة أن هناك مطالبات نيابية بحظر جماعة الإخوان في بريطانيا وتشديد الرقابة على عناصرها، حيث وجه النائب بحزب المحافظين، أندرو روزينديل سؤالًا إلى الحكومة البريطانية حول انتشار أنشطة جماعة الإخوان في البلاد، مستفسرًا من وزيرة الداخلية، بريتي باتل عن تقييمات الوزارة نحو أنشطة الإخوان المتزايدة في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، ومستجوبًا لوزير الخارجية، دومينيك راب، عن تقييم نتيجة التراجع الاقتصادي الدولي على مسارات التجنيد التي يمارسها تنظيم الإخوان حول العالم.

وأعلن النائب عن تخوفه من الاستفادة التي تحصلت عليها جماعة الإخوان من فيروس كورونا نتيجة استخدام الجائحة في التبرعات وجمع الأموال، فضلا عن استغلال الانشغال الحكومي بظروف الجائحة لتطوير وجود الجماعة في بريطانيا وتوسيع قاعدتها الشعبية، وطالب أندرو روزينديل الحكومة البريطانية بسرعة تصنيف جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى المرتبطة بها على لائحة الإرهاب الدولي.

ووفقا للدراسة فإن بريطانيا لم تتخذ حتى الآن قرارات صارمة ضد الإخوان، رغم عدد المطالبات التي تطالب بحظر الجماعة، وأضافت الدراسة: "لقد اتسعت نتائج التخبط البريطاني في التعامل مع الملف الإرهابي حتى الوصول إلى تنفيذ عضو الجماعة الليبية المقاتلة خيري سعد الله هجومًا في 20 يونيو 2020 بريودانغ".

تقييم سياسة بريطانيا في مواجهة الجماعات المتطرفة

ووفقا للمركز، فإن هناك تأخر في سياسات المملكة المتحدة المناهضة لانتشار الجماعات المتطرفة، إلى جانب خلط في الرؤى نحو التنظيمات الإسلاموية وماهية تحركاتها، كما أن صناع القرار السياسي بالبلاد يتورطون أحيانًا بشبهات روابط غير مفهومة مع تلك الحركات وسط معالجات غير دقيقة لانعكاسات هذه المرونة على الحالة الأمنية بالبلاد، واختتمت الدراسة، أن دائرة الجماعات المتطرفة في بريطانيا لا يقتصر انعكاساتها على الأوضاع الأمنية بل تصل إلى نتائج اقتصادية حيث تتلقى هذه المنظمات المتطرفة تمويلات مالية مالية من الدول الداعمة لها مما يمنحها الكثير من القوة.


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