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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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كيفية تقوية عضلات البطن

الخميس 04/مارس/2021 - 08:59 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يعاني الكثير سواء من السيدات أو الرجال من ضعف عضلة البطن، مما يترتب على ذلك زيادة الدهون بها وأو مشاكل الترهل، لذا يسأل البعض عن كيفية تقوية عضلات البطن.

قال محمد شريف، مدرب اللياقة البدنية، إن تقوية عضلات البطن ليس بالأمر الصعب، ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها والحفاظ عليها، مثل تناول البروتين بكميّاتٍ كافية، وذلك لأن عدم تناول كميّاتٍ كبيرة من الطعام والشراب لبناء وتقوية العضلات كما يعتقد البعض؛ وذلك لأنّ هذه الأطعمة ستتحوّل إلى دهون، وبالتالي لن يُساعد ذلك على بناء العضلات، لذا ينبغي على الفرد تلبية احتياجات جسمه اليوميّة من الغذاء لتحفيز نموّ العضلات.

وأضاف شريف لـ"الدستور" أن الجسم يحتاج إلى تناول حوالي 120 جرامًا يوميًا، ومن الأطعمة الغنية بالبروتين: لحوم البقر، والبيض، والدواجن، والمأكولات البحرية، هذا إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية، أن تمرين سوبر مان يُمكن تنفيذ هذا التمرين لتقوية عضلات البطن من خلال الاستلقاء على المعدة، ووضع مِنشفة مطويّة أو وسادة صغيرة تحتها، ووضع أخرى تحت الركبتين، ويُمكن أيضًا استخدام منشفة تحت الرأس، ثم شد عضلات البطن.

وكذلك رفع الذراع اليمنى بشكل موازٍ للأرض، والاستمرار بهذه الوضعية لمدة ثلاث مرات، مع أخذ نفسٍ عميقٍ، ثم خفض الذراع اليمنى، وتكرار التمرين بنفس الطريقة مع الذراع اليسرى، رفع الساق اليُمنى بشكل موازٍ للأرض، والعد ثلاث مرّات، مع أخذ نفسٍ عميق فيها، ثم خفض الساق اليُمنى، والتكرار بالطريقة نفسها مع الساق اليسرى.

وأوضح محمد شريف، أن تمرين الجسر يُمكن تنفيذ التمرين لتقوية عضلات البطن، من خلال الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، مع الحفاظ على الظهر في وضع محايد، أي ليس مُقوّسًا أو مضغوطًا جدًا على الأرض، ثم تجنب إمالة الركبتين، وجعلهما مستقيمتين، مع شد عضلات البطن، رفع الفخذين بشكل موازٍ للأرض، حتى تصبح بشكل موازٍ للركبتين والكتفين، والاستمرار على هذه الوضعية لمدّة، ثم أخذ نفسٍ عميق ثلاث مرات، العودة إلى نقطة البداية، وتكرار التمرين.

وأضاف أن حرق دهون البطن يُمكن بناء وتقوية عضلات البطن من خلال تقليل الدهون في البطن، وذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المتنوعة، مثل الجري، أو المشي السريع، أو السباحة، أو ركوب الدراجة لمدّة 30 إلى 45 دقيقة.

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