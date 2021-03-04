54 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و410 حالات.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 57 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و375 حالة، فيما وقفت حصيلة الوفيات عند 1468 حالة من دون تسجيل أي حالات جديدة في أخر 24 ساعة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 368 مريضًا في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 98 مريضًا في حالة حرجة.