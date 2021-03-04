804 إصابات جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 215 ألفا و610 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 874 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 199 ألفا و600 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 19 ألفًا و53 شخصًا، منهم 237 في حالة حرجة.