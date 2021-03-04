17407 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 17 ألفا و407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و156 ألفا و923 حالة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 157 ألفا و435 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و826 ألفا و75 شخصا.