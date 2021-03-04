توافد طالبات «تانية ثانوي» على اللجان لأداء الامتحانات بمطروح (فيديو)

توافدت طالبات الصف الثاني الثانوي بمطروح، على مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي والأدبي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع فترة ثانية.ورصدت الدستور الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا حيث يتم فحص درجة الحرارة للطالبات قبل دخولهن المدرسة.والتزمت طالبات مطروح بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات قبل دخول اللجان للوقاية من كورونا.وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.