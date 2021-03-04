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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دوللي بارنون تتلقى لقاح «موديرنا» وتغني «فاكسين» على لحن «جولين»

الخميس 04/مارس/2021 - 08:48 ص
موديرنا
موديرنا
وكالات
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تلقّت ملكة موسيقى "الكانتري" الأمريكية دوللي بارتون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، واستوحت من لحن أغنيتها الشهيرة "جولين" أنشودة تشجّع فيها الناس على أن يحذوا حذوها، في مقطع فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدلت بارتون كلمة جولين في الأغنية بكلمة "فاكسين" (لقاح)، وغنّت "فاكسين، فاكسين، فاكسين، أتوسل إليكم، لا تترددوا. فاكسين، فاكسين، فاكسين، لأنكم إذا متّم، سيكون فات الأوان".

ويُظهِر مقطع الفيديو المغنية المولودة في تينيسي وهي تتلقى جرعة من لقاح موديرنا الذي ساهمت جزئيًا في تمويل إنتاجه.

وقالت بارتون التي احتفلت في 19 يناير الفائت بعيد ميلادها الخامس والسبعين "أنا كبيرة في السن بما يكفي لتلقي اللقاح وأنا ذكية بما يكفي لأفعل ذلك يجب أن تخرجوا وتتلقحوا أيضًا"، ثم وضعت الكمامة وطلبت من الطبيب أن يحقنها بلقاح موديرنا.

وساهمت المغنية في قضايا وأعمال خيرية كثيرة وصولا إلى مساهمتها في تمويل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في مختبرات موديرنا من خلال تقديمها هبة بمليون دولار.

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