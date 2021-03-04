الأرثوذكسية تحتفل بعيد استشهاد ارخبس وفليمون وابيفية العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد استشهاد ارخبس وفليمون (أخية) وابيفية العذراء.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أرخبس وفليمون وابفية العذراء الذين أمنوا علي يد القديس بولس الرسول حينما كان يكرز في فريجية .وتابع: اتفق إن الوثنيين كانوا يحتفلون بارطاميس في يوم عيده فدخل القديسون إلى البربا ليشهدوا ما يقوم به القوم . فرأوهم يضحون للصنم ويعظمونه فاشتعل الحب الإلهي في قلوبهم وخرجوا من البربا وتوجهوا إلى الكنيسة معلنين مجد السيد المسيح ومعظمين اسمه القدوس .وأضاف: ولما سمع بأمرهم بعض الوثنيين وشوا بهم لدي الوالي، الذي هاجم الكنيسة وقبض عليهم وعذبهم بوضع مسامير محماة في النار في جنوبهم ثم طرح القديس أرخبس في حفرة وأمر برجمه حتى أسلم الروح الطاهرة أما القديسان فليمون وابفية فقد عذبوهما بأنواع كثيرة من العذابات ولم يتركوهما حتى أسلما الروح.