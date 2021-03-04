النواب الأمريكي يلغي جلسة خشية مخطط محتمل لاقتحام «الكابيتول»

ألغى مجلس النواب الأمريكي جلسة كانت مقررة اليوم الخميس، بعد أن حذرت أجهزة إنفاذ القانون من معلومات تشير إلى مخطط محتمل من ميليشيا لاقتحام مبنى الكابيتول.وجاء قرار رفع الجلسة المخصصة لبحث حزمة الدعم الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، بعد أن حذر المسؤولون من تهديدات بارتكاب أعمال عنف نشرها متطرفون يمينيون يدعون أن الرابع من مارس هو "يوم التنصيب الحقيقي" عندما يؤدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، اليمين الدستورية لولاية ثانية.يذكر أن إدارة شرطة الكابيتول أعلنت في وقت سابق أنها حصلت على معلومات تشير إلى مؤامرة محتملة "لاختراق جماعة مسلحة لمبنى الكابيتول".ولم تسم السلطات الأمنية الميليشيا التي قالت إنها "مسلحة" التي تدبر لخرق المبنى اليوم الخميس.وكانت شرطة الكونجرس قد قالت في بيان: "أجرينا بالفعل تعزيزات أمنية كبيرة بما يشمل زيادة أفراد الأمن لضمان حماية الكونجرس والجمهور، وضباط شرطتنا".وفي السادس من يناير الماضي، اقتحم أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، الكونجرس، لمنعه من تثبيت فوز منافسه وقتها، جو بايدن، في الانتخابات. وقد أسفرت العملية عن مقتل خمسة أشخاص.