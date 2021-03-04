6.7 مليارات يورو خسائر «لوفتهانزا» في 2020 بسبب كورونا

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر مجموعة أوروبية للنقل الجوي أنقذتها الدولة من الإفلاس، الخميس أنها منيت بخسائر قياسية بلغت 6،7 مليارات يورو في 2020، موضحة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب وباء كوفيد-19 الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة.وخفضت مجموعة الطيران التي لم تعمل سوى ب31 في المئة من طاقتها العام الماضي، تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر.وأكدت أنها لا تتوقع العودة إلى 90 في المئة مما كانت عليه منتصف 2019 قبل "منتصف العقد".