لوفتهانزا الألمانية تعلن النتائج المالية للعام الماضى اليوم

تعلن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الخميس، نتائجها المالية للعام 2020، والتي قد تتضمن خسائر بمليارات اليورو بسبب تفشي جائحة كورونا.ودفع إلغاء آلاف الرحلات الجوية وقيود السفر المستمرة لاحتواء الجائحة في مختلف أنحاء العالم شركة الطيران الألمانية إلى أزمة غير مسبوقة.وبعد الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تكبدت شركة الطيران المدرجة في البورصة والمدعومة من الدولة خسائر قدرها 5.6 مليار يورو (6.8 مليار دولار)، مقابل عائدات بلغت 11 مليار يورو فقط.ومع الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد نفس الظروف العصيبة، يتوقع محللون أن يبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة حوالي 13.8 مليار يورو، مقابل 36.4 مليار يورو في العام السابق.ومن المتوقع أيضًا أن يدلي الرئيس التنفيذي كارستن سبور والمدير المالي رمكو ستينبرجن ببيانات عن أداء وآفاق الشركة.ودعمت دول ألمانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا الشركة بإجمالي 9 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الجائحة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الحكومة الألمانية أكبر مساهم منفرد في لوفتهانزا.