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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الأمريكى» يقر قانون «فلويد» لإصلاح الشرطة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:07 ص
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
وكالات
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أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون شاملا لإصلاح الشرطة، بعد أكثر من تسعة أشهر على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

ووافقت أغلبية في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون، حيث صوت 220 نائبا لصالحه مقابل 212 ضده.

وينص مشروع القانون، الذي يحمل اسم فلويد، على أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن توفر حوافز لحظر ممارسات الضغط على أعناق المشتبه بهم أثناء عمليات الشرطة.

وتوفي فلويد في مايو من العام الماضي بعد أن جثا شرطي في مينيابوليس بركبته على عنقه وهو ملقى على الأرض لمدة تسع دقائق تقريبا.

وسيحال مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد الرئيس جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

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