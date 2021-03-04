النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون الانتخابات ويحيله للشيوخ

أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لإصلاح الانتخابات سيُحدث إجراءات التصويت، ويلزم الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة.ووافق مجلس النواب- الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- على مشروع القانون بتأييد 220 نائبًا، واعتراض 210 في تصويت تم بشكل كبير على أساس حزبي.