النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون الانتخابات ويحيله للشيوخ
الخميس 04/مارس/2021 - 07:33 ص
وكالاتطباعة
أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لإصلاح الانتخابات سيُحدث إجراءات التصويت، ويلزم الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة.
ووافق مجلس النواب- الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- على مشروع القانون بتأييد 220 نائبًا، واعتراض 210 في تصويت تم بشكل كبير على أساس حزبي.
ووافق مجلس النواب- الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- على مشروع القانون بتأييد 220 نائبًا، واعتراض 210 في تصويت تم بشكل كبير على أساس حزبي.