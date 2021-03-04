حصيلة وفيات كورونا فى كولومبيا تتخطى 60 ألفًا

أعلنت وزارة الصحّة الكولومبية، أنّ حصيلة ضحايا «كوفيد-19» تخطّت الخميس عتبة الـ60 ألف وفاة، بعد عام من ظهور فيروس كورونا في هذا البلد في 6 مارس 2020.وقالت الوزارة، في بيان، إنّ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بلغ 60،082 وفاة، في حين اقترب إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في هذا البلد من 2.3 مليون إصابة.وكانت كولومبيا تجاوزت عتبة الـ50 ألف وفاة بكورونا في 21 يناير، بينما كانت تكافح الموجة الوبائية الثانية.وتخطّت البلاد المرحلة الحرجة، وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات اليومية فيها منذ أسابيع عدّة.وأطلقت كولومبيا في 17 فبراير حملة تلقيح على الصعيد الوطني تصبو لتطعيم حوالي 35 مليونًا من سكانها البالغ عددهم 50 مليونًا بحلول نهاية العام.وكولومبيا هي الدولة الثانية الأكثر تضررًا من الفيروس في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل، من حيث عدد الإصابات المؤكدة.