ضبط 2 طن ونصف دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية مكبرة، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات التبريد والتجميد وجميع الأنشطة المختلفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل ومكافحة نواحي الغش والفساد وصلاحية المعروض للبيع للاستهلاك الآدمي، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.و أسفرت تلك الحملة الحمله ضبط كميه قدرها 2.500 طن دواجن مجمده بإحدى ثلاجات التبريد والتجميد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما تم تحرير محضر ضد محطة خدمة سيارات عدم انتظام سجل حركة 21 بترول الخاص بتدوين الوارد والمنصرف من السولار والبنزين، وتحرير محضر جنح أمن دوله طوارىء استيلاء أصحاب مخابز إثبات مبيعات وهمية على النظام المميكن والحصول على مبالغ ماليه بدون وجه حق، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار بيع المواد الغذائية محلات بقاله حرة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.