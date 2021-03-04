فنزويلا تعلن رصد السلالة البرازيلية المتحورة لكورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تسجيل إصابات بالسلالة البرازيلية المتحورة لفيروس كورونا في بلاده.وقال مادورو، اليوم الخميس، إن حالة غريبة ظهرت في لاجويرا لدى عامل بالمطار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.وأضاف الرئيس الفنزويلي "لقد أجرينا دراسة وتم إثبات أنها كانت السلالة البرازيلية المتحورة لفيروس كورونا"، مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 10 حالات في البلاد حتى الآن.