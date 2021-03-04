قرارات سرية لـ بايدن بشأن ضربات الطائرات بدون طيار

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، اتخذت قرارات سرية بفرض قيود مؤقتة على ضربات الطائرات من دون طيار "درون" لمكافحة الإرهاب، خارج مناطق القتال المعتادة في أفغانستان والعراق.وأوضحت الصحيفة أن الأمر يشمل العمليات التي تنفذها القوات الخاصة "الكوماندوز".ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تشكف هويتهم أن مراجعة واسعة لهذه العمليات قد بدأت، لتحديد إذا كان سيتم تشديد القواعد التي كانت مفروضة على غارات هذه الطائرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.وبموجب السياسة الجديدة، على الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أخذ موافقة من البيت الأبيض في شن مثل هذه الضربات، في دول تعاني ضعفا حكوميا ووجودا عسكريا أمريكيا محدودا مثل الصومال واليمن.وذكرت الصحيفة أنه كان في ظل إدارة ترامب، سُمح للجيش والمخابرات بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت الظروف على الأرض تفي بالشروط لتنفيذ الهجوم.ولم تعلن إدارة بايدن عن الحدود الجديدة علانية، لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أصدر الأمر في 20 يناير يوم تنصيب الرئيس بايدن، حسبما قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.