ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوايتها بتركيا منذ 10 سنوات

ارتفعت معدلات التضخم في تركيا لتسجل 15.61 % على الصعيد السنوي، لتبلغ بهذا أعلى معدلات تضخم في شهر فبراير خلال العشر سنوات الأخيرة.وكان معدل التضخم في تركيا سجل 14.60% في نهاية ديسمبر الماضي.وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم في فبراير المنصرم ارتفعت بنحو 0.91% مقارنة بالشهر السابق وبنحو 2.60% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي وبنحو 15.61 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 12.81% مقارنة بمتوسط الإثني عشر الأخيرة.وأضافت هيئة الإحصاء التركية، في بيانها، أن الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعا منخفضا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضمنت التعليم بزيادة بلغت 6.13% والملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.31 % والاتصالات بزيادة بلغت 7.15%.