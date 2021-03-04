بعد الكشف عن تكاليف حراسته.. هجوم تركى وغضب شعبى حاد ضد أردوغان

هاجم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين ألتاي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ بسبب إهداره لأموال الأمة التركية، مشيرًا إلى أن تكاليف حراسته فى عام 2020 بلغت 263 مليونًا و627 ألف ليرة تركية.وقال «ألتاي»، في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء، منتقدًا الرئيس أردوغان: «أردوغان يسرف دون أن يخاف من الله أو يخجل من العبد، هل تعرفون كم بلغت تكاليف حماية الرئيس في عام 2020 فقط، بلغت 263 مليونًا و627 ألف ليرة تركية، تُهدر أموال أمتنا من أجل حماية الرئيس، حقًا تُهدر أموال الشعب».وتابع موجهًا رسالة لأردوغان: «لا تخف يا أردوغان، لقد انتهى عصر الانقلاب، وأيام الانقلابات بقت في الخلف، نحن نحمي حياتك».وأضاف أن الرئيس التركي أردوغان يملك 13 طائرة خاصة، هذا إلى جانب القصور الشتوية والصيفية، مشيرًا إلى أن هذا هدر لأموال الشعب التركي.يُذكر أن كاميرات هواتف المواطنين، رصدت موكب الرئيس التركي، أردوغان، أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، في جامع السليمية الكبير في أوسكودار بإسطنبول، وتوضح الكاميرات أن هناك ما يقرب من 30 سيارة في الموكب.وكانت قد قدمت وزارة الخزانة والمالية التركية، اقتراحًا جديدًا لميزانية 2021 إلى البرلمان التركي، تضمن شراء 1652 سيارة جديدة للمؤسسات والمنظمات العامة، من ضمنهما 47 سيارة خاصة بموكب الرئيس التركي أردوغان.