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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: أصحاب فصيلة دم «A» أكثر عرضة للأصابة بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 06:53 ص
فصيلة دم A
فصيلة دم A
هدير سند
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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، دراسة علمية جديدة كشفت نتائجها أن أصحاب فصيلة دم «A»، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض «كوفيد-19».

وحققت الدراسة التي اعتمدت على تحليل مخبري في تقارير سابقة تفيد بأن فصيلة الدم تؤثر على احتمال إصابة الفرد بفيروس كورونا.

وكشفت عن أنه بصرف النظر عن نوع فصيلة الدم، فإن الفيروس غير قادر على إصابة خلايا الدم الحمراء.

ومع ذلك، فلدى الفيروس انجذاب أكبر تجاه خلايا الدم الأخرى في الجسم مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي.

وبحسب الدراسة، فإن الخلايا في الحلق والأنف للأشخاص ذوي فصيلة «A» أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في مستشفى برمنجهام، ونشرت في دورية Blood Advances، إن هناك سببًا ما وراء عدم التكافؤ في توزع الإصابات بين فصائل الدم المختلفة.

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