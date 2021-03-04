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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإصابات تزيد والتطعيم بطىء».. رفض تركى لتخفيف إجراءات الإغلاق

الخميس 04/مارس/2021 - 06:41 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أمينة ذكى
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أعربت الجمعية الطبية العليا في تركيا عن قلقها بشأن تخفيف قواعد الإغلاق، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، والذي أعلن عودة الطلاب للمدارس وفتح المطاعم، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.

وفي اليوم التالي لإعلان أردوغان، أعيد فتح المطاعم في جميع أنحاء البلاد وعاد الأطفال إلى المدرسة بعد انقطاع دام أشهر بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

ورفعت تركيا أيضًا عمليات الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، وسمحت بتناول الطعام في المطاعم وحفلات الزفاف بأعداد محدودة اعتمادًا على حالة المقاطعات، والتي تخضع للمراقبة المستمرة لمستويات المخاطر.

فيما قالت الجمعية الطبية التركية: "من السابق لأوانه استئناف الحياة الطبيعية"، ونقلت صحيفة سوزكو عن الجمعية قولها: إن "معدل التطعيم وسرعته بطيئة للغاية"، كما أن عدد حالات الإصابة بكورونا آخذ في الازدياد، ولا نرى الآن أي مؤشرات للعودة الى الوضع "الطبيعي".

وأطلقت تركيا حملة لقاح في منتصف شهر (يناير) وتم تقديم ما مجموعه 9.43 مليون لقاح في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة، فيما تلقى أكثر من 7.29 مليون شخص الجرعة الأولى من التطعيم.

وسجلت البلاد أمس الأربعاء 11520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث توفي 65 بسبب الفيروس القاتل خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 28771، وفقًا لأحدث الأرقام.

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