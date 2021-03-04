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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

الخميس 04/مارس/2021 - 06:39 ص
جون كوتس
جون كوتس
وكالات
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قال جون كوتس، المسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، إن القرار بالسماح بحضور جماهير من خارج اليابان في أولمبياد طوكيو بيد الحكومة اليابانية.

وتأتي تصريحات كوتس بعد حديث سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة، عن رغبتها في التوصل لقرار بشأن الجماهير القادمة من خارج اليابان بحلول الوقت لبدء مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس.

وأوضحت تامايو ماروكاوا، وزيرة الأولمبياد، أن الحكومة ستصدر قرارها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأبلغ كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية شبكة تي.بي.إس اليابانية "سنترك للحكومة اتخاذ هذا القرار، أعتقد أن (الحكومة) ستتخذ القرار النهائي بشأن الجماهير الوافدة من الخارج في وقت لاحق من الشهر الحالي".

كما أعلنت ماروكاوا أن الحكومة ستحدد العدد المحدد للجماهير من داخل اليابان في أبريل قبل انطلاق البطولة في 23 يوليو.

وأوضحت صحيفة ماينيتشي ووسائل إعلام محلية أن الحكومة اليابانية تخطط لمنع الجماهير الوافدة من الخارج بسبب مخاوف من تفشي عدوى فيروس كورونا التي أدت إلى تأجيل الألعاب من العام الماضي.

وتقام الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.

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