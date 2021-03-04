الحوثى يعلن إطلاق صاروخ تجاه منشأة تابعة لأرامكو السعودية

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ كروز.وجاء في حساب منسوب للعميد يحيى سريع على "تويتر" وعبر الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة أن: "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم (الخميس) بصاروخ مجنح نوع قدس2 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز".ولم يرد تعليق من جانب السعودية حتى الآن.جدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، في نبأ عاجل مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.