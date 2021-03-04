رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض شعبية التحالف الحاكم لأردوغان فى تركيا إلى 46%

الخميس 04/مارس/2021 - 06:33 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
أفاد موقع "ديكن" الإخباري التركي، أن الدعم العام التركي للتحالف الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان انخفض إلى 46 في المائة من أكثر من 50 في المائة، مستشهدًا بمتوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجرتها 16 شركة استطلاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي الانتخابات البرلمانية التركية لعام 2018، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحليفه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، على 54 بالمائة من الأصوات.

وقال ديكن إن دعم "تحالف الشعب" لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية آخذ في التراجع بسبب الصعوبات الاقتصادية في تركيا وزيادة انعدام الثقة في القضاء.

وأفاد "ديكن" بأنه من المتوقع أن تجري الحكومة تغييرات على النظام الانتخابي للتعامل مع المشكلة، مثل خفض العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان إلى 7 في المائة من 10 في المائة.

وأظهر متوسط ​​نتائج استطلاعات الرأي أن دعم حزب العدالة والتنمية انخفض إلى 36 في المئة من 43 في المئة في الانتخابات الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة في 11 فبراير، بأن حزب العدالة والتنمية يعد تشريعًا لخفض العتبة الانتخابية، وهو تشريع من شأنه أن يسمح للأحزاب الأصغر بالحصول على مقاعد في المجلس التشريعي دون الانضمام بالضرورة إلى التحالفات، مما قد يفيد حليف حزب العدالة والتنمية اليميني المتطرف، الحركة القومية.

وتم تحديد العتبة البرلمانية التركية في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980 وهي الأعلى بين أنظمة التصويت في أوروبا.


موضوعات متعلقة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

أمريكا منحت 80.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى