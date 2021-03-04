انخفاض شعبية التحالف الحاكم لأردوغان فى تركيا إلى 46%

أفاد موقع "ديكن" الإخباري التركي، أن الدعم العام التركي للتحالف الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان انخفض إلى 46 في المائة من أكثر من 50 في المائة، مستشهدًا بمتوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجرتها 16 شركة استطلاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وفي الانتخابات البرلمانية التركية لعام 2018، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحليفه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، على 54 بالمائة من الأصوات.وقال ديكن إن دعم "تحالف الشعب" لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية آخذ في التراجع بسبب الصعوبات الاقتصادية في تركيا وزيادة انعدام الثقة في القضاء.وأفاد "ديكن" بأنه من المتوقع أن تجري الحكومة تغييرات على النظام الانتخابي للتعامل مع المشكلة، مثل خفض العتبة الانتخابية المطلوبة لدخول البرلمان إلى 7 في المائة من 10 في المائة.وأظهر متوسط ​​نتائج استطلاعات الرأي أن دعم حزب العدالة والتنمية انخفض إلى 36 في المئة من 43 في المئة في الانتخابات الماضية.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة ديلي صباح الموالية للحكومة في 11 فبراير، بأن حزب العدالة والتنمية يعد تشريعًا لخفض العتبة الانتخابية، وهو تشريع من شأنه أن يسمح للأحزاب الأصغر بالحصول على مقاعد في المجلس التشريعي دون الانضمام بالضرورة إلى التحالفات، مما قد يفيد حليف حزب العدالة والتنمية اليميني المتطرف، الحركة القومية.وتم تحديد العتبة البرلمانية التركية في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980 وهي الأعلى بين أنظمة التصويت في أوروبا.