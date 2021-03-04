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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تمنع مراقبة الاتحاد الأوروبى لحظر الأسلحة على ليبيا

الخميس 04/مارس/2021 - 06:29 ص
حظر الأسلحة على ليبيا
حظر الأسلحة على ليبيا
وكالات
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منعت تركيا مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، حيث اعترضت وزارة الخارجية التركية، في فبراير، على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا، وكانت السفينتان ترفعان العلم التركي.

وأوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية في حادثة سابقة في نوفمبر، واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وتأسست بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في مايو 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وتخشى تركيا أن تأتي عملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط على حساب حكومة السراج، التى تدعمها أنقرة، حسبما يرى مراقبون.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة طالبت بضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية والحفاظ على التهدئة ووقف إطلاق النار في البلاد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مضيفا، أن ليبيا تسير على طريق الاستقرار بعدما أثمر ملتقى الحوار السياسي الليبي عن اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي.

كما أكد مؤكدا على دعم الأمم المتحدة للوصول بليبيا إلى نهاية الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولًا.

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